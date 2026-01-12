РКН выявил нарушения при установке средств противодействия угрозам у операторов

Нарушения связаны с несоблюдением установленного порядка пропуска интернет-трафика через систему ТСПУ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил нарушения правил установки и эксплуатации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) у 33 операторов связи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга соблюдения требований законодательства в части блокировки запрещенных интернет-ресурсов было зафиксировано 35 случаев нарушений.

"Роскомнадзор выявил у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ. <...> По четырем фактам судебные решения уже вынесены, виновные лица и организации привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Материалы по шести эпизодам направлены в суды. В отношении остальных операторов проводятся административные процедуры, по итогам которых материалы также будут переданы в суд", - отмечается в сообщении.

За подобные нарушения Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. При повторном нарушении штраф для компаний может составить от 3 до 5 млн рублей.

В случае рецидива, выразившегося в повторном пропуске трафика в обход ТСПУ, для должностных лиц и предпринимателей предусмотрена уголовная ответственность по ст. 274.2 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру), которая может повлечь лишение свободы на срок до трех лет.