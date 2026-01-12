ВРП Хабаровского края составил 1,6 трлн рублей в 2025 году

Темпы промышленного производства в регионе выросли на 18%, отметил губернатор региона Дмитрий Демешин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Хабаровского края в 2025 году составил 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"По итогам 2025 года по валовому региональному продукту перешагнем планку в 1 триллион 600 миллиардов рублей. На 2026 год мы перед собой ставим [задачу] в 1 триллион 700 млрд рублей, то есть на 100 млрд больше", - сказал губернатор в интервью РБК.

Демешин отметил, что это позволило по налоговым и неналоговым поступлениям увеличить бюджет почти на 20%. "Сейчас уже за 10 месяцев мы подвели итоги. У нас 180 млрд рублей, мы рассчитываем перешагнуть планку в 210 млрд рублей в этом году и нарастить бюджет в следующем году", - пояснил он.

Губернатор добавил, что темпы промышленного производства в регионе выросли на 18%. "У нас хорошие результаты показывает обрабатывающая отрасль, мы сразу же пошли в развитие обрабатывающей отрасли - 105% относительно 2024 года", - пояснил он.

Ранее Демешин сообщал, что в 2024 году край показал устойчивый рост. Объем валового регионального продукта тогда превысил 1,4 трлн рублей.