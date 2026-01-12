Дерипаска предложил развивать частную энергогенерацию без механизма ДПМ

Такой подход поможет сдержать рост цен на энергию и снизить инфляцию без нагрузки на бюджет, считает бизнесмен

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил стимулировать строительство новых электростанций за счет частных инвестиций без использования договора о предоставлении мощности (ДПМ). По его мнению, такой подход поможет сдержать рост цен на энергию и снизить инфляцию без нагрузки на бюджет.

ДПМ - инструмент для привлечения инвестиций в строительство и модернизацию генерирующих мощностей, обеспечивающий гарантированную окупаемость за счет повышенных тарифов.

"При этом существует альтернативный и относительно быстрый путь - стимулировать строительство новых электрогенерирующих мощностей частным сектором без задействования механизма ДПМ. Деньги понятные, ресурсы понятные. Срок реализации - 5-7 лет", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его оценке, дефицит электроэнергии и тепла, а также их стоимость формируют более 10% инфляции в России.

Бизнесмен также отметил, что если внедрить механизм учета валютных облигаций инвесторов в Фонде национального благосостояния, проблему инфляции можно будет решить за счет частного бизнеса, не привлекая дополнительные средства федерального бюджета.