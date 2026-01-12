Эксперт Дуншу: Китай будет ежегодно наращивать экспорт электромобилей в ЕС на 20%

ШАНХАЙ, 12 января. /ТАСС/. Китай имеет возможности для ежегодного наращивания экспорта электрокаров в Евросоюз на 20%. Такое мнение выразил глава Ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу, комментируя торговые договоренности Пекина и Брюсселя.

"В период с 2026 по 2028 год экспорт электромобилей из Китая в ЕС будет поддерживать среднегодовой темп роста около 20%, это станет важным двигателем роста мирового рынка электромобилей", - сообщил Цуй Дуншу в своем аккаунте в социальной сети "Вичат".

По его словам, в краткосрочной перспективе ведущие автопроизводители из КНР будут доминировать на рынке благодаря своим технологическим преимуществам и масштабу производства. "В 2025 году китайские бренды уже достигли рыночной доли более 10% на европейском рынке электромобилей", - отметил он.

С января по ноябрь 2025 года Китай экспортировал 2 млн электромобилей, что на 42% больше, чем в предыдущем году.

12 января Министерство коммерции Китая проинформировало, что власти КНР и Евросоюза согласовали ценовые обязательства китайских экспортеров электромобилей в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Ведомство уточнило, что Евросоюз выпустит руководство по подаче заявок на ценовые обязательства, в котором подтвердит, что "будет применять одинаковые правовые стандарты к каждой из них в соответствии с правилами ВТО, придерживаясь принципа недискриминации, на основе объективной и беспристрастной оценки".

Ранее ЕС ввел в отношении китайских электромобилей высокие антисубсидийные пошлины (до 35,3%), которые в сочетании с базовыми тарифами приблизили общую ставку к 45%. Это оказало значительное влияние на стоимость и ценообразование китайских электромобилей, экспортируемых в Европу.