Reuters: Apple возглавила рынок смартфонов впервые за 14 лет

Аналитик Варун Мишра заявил агентству, что причиной роста объемов продукции компании стал устойчивый спрос

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Производитель смартфонов Apple вновь стал лидером на рынке мобильных устройств впервые с 2011 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование аналитической компании Counterpoint.

По их информации, доля Apple выросла в 2025 году на 2%, что позволило производителю IPhone занять 20% от всего рынка смартфонов.

Аналитик Варун Мишра заявил агентству, что причиной роста объемов продукции Apple стал устойчивый спрос на рынке в развивающихся странах и высокие продажи IPhone 17 по всему миру.

В Counterpoint отметили, что доля Samsung на рынке смартфонов составила 19%, а Xiaomi - 13%. По прогнозам аналитиков, мировой спрос на гаджеты снизится в 2026 году из-за дефицита чипов и роста стоимости компонентов, поскольку производители отдают приоритет развитию центров обработки данных для ИИ, а не мобильным устройствам.