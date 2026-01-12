Рейсы "Уральских авиалиний" в Краснодар отправили на резервные аэродромы

Речь идет о самолетах из Москвы и Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Рейсы "Уральских авиалиний" из Москвы и Екатеринбурга в Краснодар отправлены на резервные аэродромы из-за плохой погоды в Краснодаре и отсутствия стояночных мест в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (сильный снегопад, метель), а также регламентом работы аэропорта Пашковский, рейс U6-109 по маршруту Москва-Краснодар отправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды. <…> Рейс U6-209 по маршруту Екатеринбург-Краснодар, перенаправлен на запасной в Сочи по причине отсутствия стоянок в Минеральных Водах", - говорится в сообщении.

Пассажиры самолета из Москвы будут доставлены в Краснодар наземным транспортом, при этом перевозка людей из Сочи до Краснодара сопряжена с рисками, связанными со сложными метеоусловиями на трассе, добавили в авиакомпании. "Авиакомпания ожидает согласование продления работы аэропорта, а в случае невозможности вылета в ближайшее время, рассматривает возможность размещения пассажиров в гостиницах Сочи и далее при улучшении погоды перелет с пассажирами с запасного аэродрома в Краснодар", - сообщили в пресс-службе.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Фиксируются сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром до 20-25 м/с. На реках отмечается подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше. Ранее аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов в связи со снегопадом.