Торги по продаже аэропорта Домодедово пройдут 20 января

Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, назначен на 20 января 2026 года, говорится в уведомлении о торгах.

Заявки принимаются с 13 до 19 января. Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей.

Договор купли-продажи предполагается заключить в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

В начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров заявлял, что аудит аэропорта завершен. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что открытый аукцион по приватизации аэропорта состоится в начале 2026 года, интерес со стороны инвесторов уже есть.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.