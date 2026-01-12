В отраслевой ассоциации Швейцарии бьют тревогу из-за дефицита энергоснабжения к 2050 году

Согласно подсчетам, опубликованным на сайте ассоциации, безопасность энергоснабжения в стране в 2035 году будет гарантирована лишь на 82 из 100 пунктов

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 12 января. /ТАСС/. Швейцарские власти должны незамедлительно принять меры для устранения дефицита энергоснабжения, которое грозит конфедерации к 2050 году. Об этом заявили в Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) со ссылкой на собственный индекс электроснабжения.

Согласно подсчетам, опубликованным на сайте ассоциации, безопасность энергоснабжения в стране в 2035 году будет гарантирована лишь на 82 из 100 пунктов, а в 2050 году - лишь на 69. Эксперты VSE считают, что эти "результаты вызывают беспокойство", поэтому властям необходимо немедленно принять "меры для устранения угрожающего дефицита энергоснабжения".

В ассоциации связывают свои опасения с тем, что потребление электроэнергии на душу населения растет быстрее, чем ожидалось, в первую очередь за счет расширения электромобильности и центров обработки данных. Отмечается, что проекты по ветровой и гидроэнергетике значительно задерживаются или не реализуются, а одних только фотоэлектрических установок на крышах недостаточно для удовлетворения растущих потребностей конфедерации. Кроме того, отказ от атомной энергии увеличивает потребность в производственных мощностях.

"Эти результаты являются тревожным сигналом: без принятия срочных мер Швейцарии грозит дефицит энергоснабжения, особенно в зимний период", - заявил директор ассоциации Михаэль Франк. По словам президента VSE Мартина Шваба, действовать нужно уже "сейчас, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения завтра".

В 2017 году в Швейцарии на референдуме одобрили новую стратегию по развитию энергетики страны до 2050 года. Она предполагает увеличение доли возобновляемых источников энергии, запрет на строительство в конфедерации новых АЭС и постепенный вывод четырех старых АЭС из эксплуатации. В 2024 году швейцарские активисты на фоне напряженной ситуации с энергоснабжением в Европе выступили с народной инициативой "Электричество для всех и всегда (остановим блэкаут)", которая предлагает отменить данный запрет. Правительство одобрило ее с поправками, в настоящее время законопроект дорабатывается и будет представлен для голосования в парламенте в ближайшие месяцы.