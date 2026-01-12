Прокуратура проведет проверку после вынужденной посадки самолета в Минводах

Рейс авиакомпании "Победа" Стамбул - Краснодар приземлился в связи со сложными погодными условий

ПЯТИГОРСК, 12 января. /ТАСС/. Надзорное ведомство проверит соблюдение прав пассажиров задержанного в Минводах авиарейса, который совершил вынужденную посадку по погодным условиям, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"Воздушное судно, выполнявшее рейс авиакомпании "Победа" Стамбул - Краснодар, было вынуждено совершить посадку в международном аэропорту Минеральные Воды в связи со сложными погодными условиями в аэропорту назначения. Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса", - пояснили в ведомстве.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.