ЦБ: "один заем в руки" для МФО исключит практику втягивания в долговую спираль

Норма распространяется на весь рынок и не ограничена практиками перекредитования внутри каждой отдельной микрофинансовой организации, отметил директор департамента небанковского кредитования регулятора Илья Кочетков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Норма "один заем в руки" для микрофинансовых организаций (МФО) исключит возможность формирования долговой спирали. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков.

"Для эффективного исключения практик втягивания заемщика в долговую спираль и устранения цепочек займов мы распространяем норму "один заем в руки" на весь рынок, не ограничиваясь практиками перекредитования внутри каждой отдельно взятой МФО", - сказал он.

Кочетков также отметил, что лимит в один активный заем с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 100% годовых вступит в силу в апреле 2027 года. "Уже с апреля 2027 года вступят в силу ограничения "один заем в руки" с ПСК свыше 100% годовых. Кроме того, между такими займами будет установлен трехдневный период охлаждения", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 10:00 мск.