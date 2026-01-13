Специалисты насчитали более 900 отраженных кибератак на Россию в праздники

В 2026 году также выросло число высококритичных инцидентов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 900 кибератак отразили российские компании в январский праздничный период, сообщили ТАСС в ИБ-компании RED Security (входит в МТС), ссылаясь на данные своих клиентов. В 2025 году нападений было больше, зато в 2026 году выросло число высококритичных инцидентов.

Всего компания смогла зафиксировать 940 кибератак, в число которых не входят ложные срабатывания или легитимные действия специалистов, тестирующих защищенность систем. Это на 26% меньше, чем в предыдущие новогодние праздники. Пики атак за период с 1 по 11 января в 2026 году пришлись на 1 и 8 числа месяца.

"Снижение объема не означает ослабления угрозы: доля высококритичных инцидентов впервые превысила 44%. На протяжении последних трех лет этот показатель в среднем составлял 20%, а в новогодние праздники 2025 года - лишь 17,5%", - предупредили специалисты.

В 2026 году такие серьезные инциденты, которые могли бы привести к ущербу до 1 млн рублей или длительной остановке процессов, пришлись по большей части на телеком и здравоохранение.

"В телекоммуникациях злоумышленники стремились нарушить стабильность сетей, что могло привести к сбоям в общении и услугах. В здравоохранении атаки угрожали доступу к медицинским данным и работе систем жизнеобеспечения, что особенно опасно в условиях растущей цифровизации отрасли", - поделились в компании.