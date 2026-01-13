Минэнерго США не считает нужным мешать поставкам нефти из Мексики на Кубу

Глава ведомства Крис Райт уточнил при этом, что американский лидер Дональд Трамп может использовать и такой рычаг

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт считает, что блокады Гаваны от поставок венесуэльской нефти достаточно для оказания давления на Кубу, однако не исключает препятствование поставкам из Мексики в будущем.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на должностных лиц США сообщил, что американская администрация не намерена препятствовать нефтяным поставкам из Мексики на Кубу. "Безусловно, президент может использовать данный рычаг, - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News, комментируя данные сообщения, - Вместе с тем я полагаю, что отрезание Кубы от венесуэльских финансов и нефти будет достаточным, чтобы сделать ситуацию на Кубе очень неопределенной".

Трамп 11 января заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены. Президент США также заявил, что Вашингтон после военной операции США в Венесуэле находится в контакте с властями Кубы по поводу возможной "сделки".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.