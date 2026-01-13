Праздничный трафик в ТЦ оказался почти на 20% ниже, чем годом ранее

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что к концу января динамика должна стать ближе к среднегодовой

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Праздничный трафик в торговых центрах России оказался почти на 20% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, рассказал в беседе с ТАСС вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

"Если смотреть на сезонность, то последняя неделя 2025 года дала примерно +20% к средненедельному уровню года. Январь ниже декабрьского пика на 15-17% в среднем в Москве и Санкт-Петербургу и около 6% - в других регионах. В целом праздничный трафик в этот раз оказался на 16-18% ниже, чем годом ранее. Люди реже ездили в ТЦ "погулять", чаще закрывали некоторые потребности без поездки в торговые центры", - сказал он.

Люлин напомнил, что после длинных выходных обычно идет "откат" и в первую рабочую неделю трафик ниже, затем, к середине месяца, рынок возвращается к более ровной траектории. К концу января динамика должна стать ближе к среднегодовой.

"Трафик посещаемости торговых центров в РФ в первом квартале 2026 года будет ровным, без длинных всплесков, базовый сценарий - около прошлогодних значений с небольшим минусом", - сказал эксперт. Следующие пики посещаемости, по его словам, в январе-марте обычно формируются вокруг календаря подарков и выходных - это 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Они дают локальные подъемы на выходных, особенно в объектах с сильной досуговой частью.