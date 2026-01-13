"Солар": в новогодние праздники появилась лишь одна новая утечка данных из РФ

Остальные пять утечек представляют собой ранее опубликованные базы за 2025 и 2020-е годы, сообщили в ИБ-компании

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Лишь одна свежая утечка данных российской компании была опубликована в сети в январский праздничный период, сообщили ТАСС в ИБ-компании "Солар" (входит в "Ростелеком"). Было и несколько других, но они уже встречались в интернете.

"Лишь одна утечка является "свежей" - остальные пять представляют собой уже ранее опубликованные базы за 2025 и 2020-е годы. Одна из них, предположительно, и вовсе неактуальна с 2018 года", - сказали в компании. Для анализа брался период с 1 по 12 января.

Всего эти массивы информации включают в себя 2,3 млн строк различных данных. Пострадавшие - сайт форума с отзывами, а также компании из сферы ретейла и образования.