В центре Москвы начали тестировать роботакси "Яндекса"

Сервис расширяет зону поездок автономных автомобилей, сообщили в компании

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Автономные автомобили "Яндекса" начали выполнять поездки в центральных районах Москвы. Расширение зон связано с внутренним тестированием технологии роботакси, сообщили ТАСС в компании.

"Мы продолжаем внутреннее тестирование роботакси в рамках пилота - поездки доступны сотрудникам компании, и в процессе мы постепенно расширяем зоны, где обкатывается технология, в том числе в новых районах Москвы. Такие тесты - стандартная часть подготовки технологии к дальнейшему развитию и масштабированию", - рассказали в "Яндексе".

Ранее генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин в интервью РБК говорил, что в 2026 году, при одобрении департамента транспорта Москвы, первые 100 роботакси смогут начать перевозки обычных пассажиров в ограниченных районах столицы. Машина-робот будет назначаться случайно, но от такой поездки можно будет отказаться.

С 2016 года "Яндекс" развивает технологию автономного вождения. Сейчас роботакси компании работают в тестовом режиме в Москве, Иннополисе и Сириусе. В автомобиле во время поездки находится водитель-испытатель, готовый взять управление в случае нештатной ситуации.