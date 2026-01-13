"Автостат": продажи новых Lada в РФ в 2025 году снизились на 24,4%

Самым популярным иностранным брендом на российском рынке по итогам 2025 года остался Haval

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам 2025 года сократились по сравнению с предыдущим годом на 24,4% - до 329,9 тыс. единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". По данным агентства, в 2024 году объем реализации автомобилей бренда составил 436,2 тыс. единиц.

"Около четверти (24,88%) от общего объема продаж приходится на отечественную марку Lada, показатель которой в 2025 году составил 329 890 экземпляров. Между тем годом ранее ее доля находилась на уровне порядка 28%", - сказано в сообщении.

Самым популярным иностранным брендом на российском рынке по итогам 2025 года остался Haval, продажи которого составили 173,3 тыс. единиц. Вторую и третью позиции также заняли китайские марки - Chery (99,8 тыс. ед.) и Geely (94 тыс. ед.). Пятерку лидеров замыкает белорусский Belgee (68,1 тыс. ед.).

Лидерство в модельном рейтинге в 2025 году сохранила Lada Granta с результатом 147 тыс. ед. В топ-5 также вошли Lada Vesta (79,8 тыс. ед.), Haval Jolion (65,8 тыс. ед.), Belgee X50 (38,3 тыс. ед.) и Geely Monjaro (37,7 тыс. ед.).

При этом в целом продажи новых легковушек в 2025 году в России снизились на 15,6% в годовом выражении - до 1,3 млн единиц.

По итогам декабря 2025 года в России было реализовано 136,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. За это время лидерами рынка стали модели Lada Granta (12,8 тыс. ед.), Haval Jolion (6,3 тыс. ед.), Tenet T7 (5,8 тыс. ед.), Tenet T4 (5,3 тыс. ед.) и Lada Vesta (5,1 тыс. ед.).