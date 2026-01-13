"Росзарубежнефть" продолжит выполнять принятые на себя обязательства в Венесуэле

В российской компании заявили о готовности и далее совместно с венесуэльской стороной развивать свои активы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Росзарубежнефть" (госструктура, управляющая российскими нефтяными активами в Венесуэле) продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, намерена и далее с венесуэльской стороной развивать свои активы. Об этом говорится в заявлении компании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Компания продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что, опираясь на достигнутые соглашения и осуществленные инвестиции, "Росзарубежнефть" намерена и далее совместно с венесуэльской стороной последовательно развивать свои активы, "реализовывать совместные проекты и расширять производственно-технологическое взаимодействие на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций". Там уточнили, что все активы АО "Росзарубежнефть" на территории Венесуэлы являются собственностью российского государства и приобретены на рыночных условиях.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.