Китай продлит на пять лет пошлины на кремний из США и Южной Кореи

В отношении американских производителей тарифы будут составлять от 53,3% до 57%, а для южнокорейских поставщиков - от 4,4% до 113,8%

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китай с 14 января продлит на пять лет антидемпинговые пошлины в отношении поликристаллического кремния для производства фотоэлектрических панелей из Соединенных Штатов и Республики Корея. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении китайского торгового ведомства, указанное решение, одобренное Госсоветом, принято в соответствии с национальным законодательством и на основании проведенного расследования. Отмечается, что в случае отмены этих тарифов могут пострадать предприятия соответствующей отрасли Китая.

В Минкоммерции указали, что в отношении американских компаний - производителей поликристаллического кремния пошлины будут составлять от 53,3% до 57%. Что касается южнокорейских поставщиков, к ним применяются тарифы от 4,4% до 113,8%.