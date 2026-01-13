Цена нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с 18 ноября 2025 года

В то же время фьючерс на нефть марки WTI рос на 1,97% - до $60,67 за баррель

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 18 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:35 мск, стоимость Brent росла на 1,85%, до $65,05 за баррель.

К 12:50 мск Brent замедлил рост до $65,03 за баррель (+1,82%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 1,97% - до $60,67 за баррель.