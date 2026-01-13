Центробанки поддержали главу ФРС в связи с угрозами со стороны Минюста США

Джером Пауэлл ранее заявил, что Министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Центробанки нескольких стран и международные институты заявили о солидарности с главой Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) Соединенных Штатов Джеромом Пауэллом в свете расследования Минюста США.

В совместном заявлении руководителей Европейского центрального банка, Банка международных расчетов, ЦБ Австралии, Англии, Бразилии, Дании, Канады, Республики Корея, Франции, Швеции и Швейцарии выражается "безоговорочная поддержка" ФРС и ее главы Пауэлла, "ценного уважаемого коллеги". Авторы обращения назвали "независимость ЦБ краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан". По их мнению, крайне важно сохранять эту "независимость при полном уважении верховенства права и демократической подотчетности".

Ранее Пауэлл заявил, что Минюст готовится предъявить ему уголовные обвинения. Как пояснил глава регулятора, они связаны с показаниями перед банковским комитетом Сената Конгресса США в июне прошлого года. Его свидетельства касались проекта реконструкции комплекса зданий ФРС.

По словам Пауэлла, "это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации" президента США Дональда Трампа.

Американский лидер неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес руководителя ФРС и допускал, что будет добиваться его увольнения. Трамп подчеркивал, что, по его мнению, регулятор должен последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал американский президент, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае.

ФРС учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.