Порт Махачкалы в 2026 году увеличит перевалку зерна на 30%

Также перевалка цемента в отдельные месяцы выросла более чем в 2,2 раза

Редакция сайта ТАСС

© Муса Салгереев/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт готовится к открытию первой очереди нового зернового терминала в 2026 году. После запуска объекта его мощность увеличится на 30%, сообщили ТАСС в пресс-службе порта.

"В 2025 перевалено около 300 тыс. тонн зерна (рост на 17% по сравнению с 2024 годом). <…> В 2026 с запуском первой очереди нового зернового терминала мощность должна вырасти еще на 30%",- сказал собеседник агентства.

По его словам, перевалка цемента в отдельные месяцы выросла более чем в 2,2 раза. "Если в мае 2024 грузили максимум 40 тыс. тонн в месяц, то в 2025 - уже 70-90 тыс. тонн",- добавили в порту Махачкалы.

Ранее сообщалось, что строительство нового зернового терминала - крупнейшего на Каспии - запланировано до конца 2028 года в Дагестане.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и самый глубоководный порт России на Каспии.