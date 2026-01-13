Евраев: зарплаты бюджетников в Ярославской области за три года выросли на 48%

Все меры социальной поддержки проиндексировали на 30%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Зарплаты работников бюджетной сферы в Ярославской области с 2022 года проиндексировали на 48%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Мы проиндексировали и заработную плату работников бюджетной сферы на 48% с 2022-го по 2025-й, на 30% - все меры социальной поддержки. И наше экспертное агентство "Эксперт РА" присвоило нам повышенный рейтинг, мы на одну ступеньку поднялись в 2024 году - A (ruA), это хороший инвестиционный рейтинг с прогнозом "стабильный", - сказал губернатор.

Евраев также отметил, что в Ярославской области в работе находятся инвестпроекты на сумму 425 млрд рублей, будет создано 27 тыс. рабочих мест. Количество субъектов малого предпринимательства составляет 51 тыс.