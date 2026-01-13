Продажи группы "Соллерс" в 2025 году снизились на 20,6%

Объем реализации автомобилей Sollers и "УАЗ" в России в 2024 году составил суммарно чуть более 50 тыс. авто

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Продажи автомобилей "УАЗ" и Sollers в России по итогам 2025 года составили 40,98 тыс. единиц, снизившись на 20,6% по сравнению с результатом 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе группы "Соллерс".

Объем реализации автомобилей Sollers и "УАЗ" в России в 2024 году составил суммарно чуть более 50 тыс. авто. По данным компании, за 2025 год было продано 30,4 тыс. автомобилей "УАЗ" и 10,5 тыс. автомобилей Sollers.