Минэнерго актуализует программы и стратегии развития энергетики на 2026 год

На рабочем совещании по ключевым задачам развития ТЭК в 2026 году также обсуждались результаты работы сектора в 2025 году и дальнейшие шаги по развитию российского топливно-энергетического комплекса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января./ТАСС/. Минэнерго РФ намерено в ближайшее время актуализовать программы и стратегии развития топливно-энергетического комплекса страны на 2026 год с учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии и необходимости опережающего развития энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министер энергетики Сергей Цивилев на рабочем совещании по ключевым задачам развития ТЭК в 2026 году.

"В ближайшее время проведем корректировку всех наших программ и стратегий и внесем необходимые изменения", - приводятся слова Цивилева в сообщении Минэнерго.

В ходе встречи также обсуждались результаты работы сектора в 2025 году и дальнейшие шаги по развитию российского топливно-энергетического комплекса, были рассмотрены вопросы формирования долгосрочного отраслевого заказа как инструмента обеспечения устойчивой загрузки предприятий ТЭК и синхронизации инвестиционных планов государства и бизнеса.

"Мы должны понимать, сколько ЦОДов на территории РФ нам нужно построить, в какие сроки и как мы будем обеспечивать их электроэнергией", - подчеркнул министр.

До конца недели планируется подготовить и утвердить план проведения коллегии Минэнерго РФ, которая пройдет в феврале.