Все больше компаний и ИП проходят второй этап ЭКГ-рейтинга

Среди них фирма "Рош-Москва", которая на прошлой неделе повысила свой балл

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Второй этап ЭКГ-рейтинга успешно проходят все больше компаний и индивидуальных предпринимателей, подтверждая высокий уровень социальной ответственности и устойчивого развития.

На прошлой неделе анкетирование в рамках второго этапа ЭКГ-рейтинга прошла компания "Рош-Москва", по итогам которого организация повысила свой балл. Предприятие специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

В компании реализуется расширенный социальный пакет для сотрудников. Все работники, а также их дети обеспечены программами добровольного медицинского страхования. Кроме того, сотрудникам и их близким доступна бесплатная программа психологического и информационного консультирования.

Особое внимание "Рош-Москва" уделяет развитию корпоративной культуры и поддержке здорового образа жизни. Компания развивает корпоративное беговое сообщество, организует совместные тренировки, а также предоставляет сотрудникам льготные тарифы на абонементы в спортивные клубы.

Об ЭКГ-рейтинге

"Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.