ТАСС: следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначили на 1 февраля

Последняя встреча в таком формате состоялась 30 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 февраля, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проводятся раз в два месяца. Последняя встреча в таком формате состоялась 30 ноября.

Обычно в ходе встречи представители альянса обсуждают текущую ситуацию на рынке нефти и оценивают уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+. В ОПЕК ранее отмечали, что мониторинговый комитет не обладает полномочиями по принятию решений относительно уровней добычи нефти. Роль комитета ограничена мониторингом исполнения сделки ОПЕК+ и анализом рыночных условий.

При этом мониторинговый комитет ОПЕК+ может рекомендовать какие-либо решения по добыче нефти для альянса, однако последние два года мониторинг никаких рекомендаций не давал. Кроме того, комитет может при необходимости созвать внеочередную встречу всех министров стран ОПЕК+.

На 1 февраля также назначена встреча "восьмерки" ведущих стран ОПЕК+.