В Rostic’s опровергли данные о массовых увольнениях

Рестораны периодически закрываются по разным причинам, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Массовых увольнений сотрудников сети ресторанов быстрого питания Rostic’s в Москве не происходит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Массовых закрытий ресторанов Rostic’s, а также увольнений сотрудников в Москве нет", - сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал "Shot проверка" сообщил о том, что Rostic's увольняет почти 600 сотрудников после закрытия 25 точек сети.

Как рассказали в пресс-службе, рестораны периодически закрываются по разным причинам: на реновацию, ремонт, ремоделинг, из-за смены локации, переоформления документов. В ближайшее время часть закрытых в Москве ресторанов возобновит свою деятельность. Сотрудники, при желании, смогли продолжить работу в других ресторанах Rostic’s на время закрытия.