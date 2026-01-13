Инфляция в США по итогам декабря составила 2,7% в годовом выражении
14:21
ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Темпы роста потребительских цен в США по итогам декабря составили 2,7% в годовом выражении, не изменившись по сравнению с ноябрьскими показателями. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством труда страны.
Эта оценка соответствует прогнозам экономистов, опрошенных службой Dow Jones Newswires.
Стоимость продуктов питания в годовом выражении выросла на 3,1%, жилья - на 3,2%.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, Джером Пауэлл в 2025 году неоднократно отмечал, что ожидает роста цен в стране из-за новых таможенных пошлин вашингтонской администрации.