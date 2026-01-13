Молдавия предложит компаниям США инвестировать в свой энергетический сектор

Отмечается, что важной темой переговоров станет проект строительства воздушной линии электропередачи Страшены - Гутинаш между Молдавией и Румынией, который согласились профинансировать США

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету совершит 15 января рабочий визит в Вашингтон, где предложит компаниям США инвестиционные проекты в республике. Как сообщает пресс-служба министерства, у Жунгиету запланированы встречи с министром энергетики США Крисом Райтом, а также с представителями Госдепартамента США, Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и американскими сенаторами.

"Визит будет сосредоточен на углублении двустороннего сотрудничества с США в энергетической сфере, а также на выявлении новых возможностей взаимодействия в области производства электроэнергии. <...> Партнерство нацелено на открытие молдавского рынка для компаний из США, повышение энергетической независимости и устойчивости Молдавии", - уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что важной темой переговоров станет проект строительства воздушной линии электропередачи (ЛЭП) Страшены - Гутинаш между Молдавией и Румынией, который согласились профинансировать США.

Это одна из трех ЛЭП мощностью 400 кВ, которые планируется построить между Молдавией и Румынией. Ранее здесь было начато строительство ЛЭП Вулканешты - Кишинев, которая финансируется Всемирным банком. Также к запуску готовится проект строительства ЛЭП Бельцы - Сучава. Его финансируют Европейский банк реконструкции и развития, ЕС и Европейский инвестиционный банк. Строительство ЛЭП Страшены - Гутинаш оценивается в $130 млн, и первоначально его должно было финансировать Агентство США по международному развитию (USAID).

С 2025 года Молдавия прекратила импорт электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, на которую ранее приходилось 95% импорта. Теперь главными поставщиками выступают компании Румынии и Украины.