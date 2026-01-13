FT: Airbus едва превзошел ранее сниженную цель по продажам в 2025 году

Компания поставила 793 коммерческих самолета, передает газета

Редакция сайта ТАСС

Airbus A320 © IMAGO/ kolbert-press/ Martin Agüera via Reuters Connect

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Американская Airbus поставила 793 коммерческих самолета в 2025 году, что превысило сниженный в декабре плановый показатель всего на три продажи. Об этом сообщила в понедельник британская газета Financial Times (FT).

Снижение целевых показателей по продажам в декабре 2025 года было обусловлено проблемами в программном обеспечении самой продаваемой модели Airbus A320, а также дефицитом двигателей из-за логистических трудностей, возникавших у компании на протяжении всего года, отмечает газета.

Главной целью Airbus на 2026 год является увеличение выпуска летательных аппаратов, поскольку компания не справляется с растущим спросом. По информации FT, концерн получил в 2025 году более 1,1 тыс. заказов, но смог реализовать только 889 из них.

В ноябре 2025 года Аirbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель сообщил о проведении экстренного обновления программного обеспечения авиалайнеров серии A320. Как сообщили в Росавиации, предварительный анализ директивы Airbus показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями.