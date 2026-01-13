Пассажиропоток аэропорта Кирова достиг 480,5 тыс. человек в 2025 году

К 650-летию города отремонтировали аэровокзал, что позволило увеличить пропускную способность в два раза

КИРОВ, 13 января. /ТАСС/. Пассажиропоток кировского аэропорта Победилово достиг 480,5 тыс. человек по итогам 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

По данным пресс-службы правительства региона, по итогам 2024 года, когда Киров отмечал 650-летие, аэропорт Победилово принял рекордное за 34 года число посетителей - более 490 тыс. пассажиров.

"За два года пассажиропоток аэропорта Победилово вырос более чем на 50 тыс. человек. Если в 2023 году через него прошло 426 631 человек, то в 2025 - уже 480 494", - говорится в сообщении.

Из Кирова можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нарьян-Мар, Минеральные Воды и Калининград. С 8 июня будут возобновлены полеты в Махачкалу.

Как отметил первый зампред правительства области Алексей Жердев, к 650-летию Кирова в аэропорту провели ремонт аэровокзала, что позволило увеличить его пропускную способность в два раза, создали комфортные условия для пассажиров, на прилегающей территории в пять раз увеличили количество парковочных мест для автомобилей.