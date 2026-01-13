Шмыгаль заявил об острой фазе энергокризиса на Украине

По словам политика, вызовы в этой сфере "очень масштабные"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Украина переживает острую фазу энергетического кризиса, последние повреждения инфраструктуры стали особенно болезненными. Об этом заявил Денис Шмыгаль, кандидатуру которого рассматривают на пост министра энергетики страны.

"Моя ключевая задача на посту - как можно скорее преодолеть острую фазу энергетического кризиса", - сказал он, выступая перед парламентом. Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

По его словам, вызовы в сфере энергетики "очень масштабные". "Последние [повреждения] особенно болезненные, ситуация сложная", - добавил он.

Согласно данным издания "Страна", в Киеве сейчас почти полный блэкаут. Как сообщали ТАСС очевидцы, электричество в столице появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями.

Во вторник Верховная рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны. В настоящее время парламент рассматривает вопрос о его назначении министром энергетики и первым вице-премьером. Пост министра энергетики оставался вакантным с ноября прошлого года, когда парламент уволил Светлану Гринчук на фоне коррупционного скандала.