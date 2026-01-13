Путин передал под временное управление активы Canpack и Rockwool

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ввел своими указами временное управление в дочерних структурах польско-американской компании по производству алюминиевой упаковки Canpack и датского производителя минеральной строительной изоляции Rockwool.

В случае с Canpack временным управлением 100% в ООО "Кэн-пак" и "Кэн-пак - завод упаковки" займется компания "Стальэлемент". На временной основе управлять 100% в ООО "Роквул" и 68% в ООО "Роквул - Волга" будет АО "Развитие строительных активов".

Решение вступило в силу 31 декабря прошлого года, однако опубликованы маркированные этой датой указы были только сейчас.

Canpack - один из крупнейших в мире производителей алюминиевой тары, в том числе банок для прохладительных напитков, работает с 1992 года. Rockwool производит шумо- и теплоизоляцию с 1909 года.