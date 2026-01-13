"Газпром" обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Новый рекорд установлен 12 января, говорится в сообщении холдинга

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Газпром" второй раз с начала года обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", говорится в сообщении холдинга.

Новый рекорд установлен 12 января", - сказано в сообщении.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа, сумма контракта - $400 млрд.

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по "Силе Сибири" в 2025 году составили 38,8 млрд куб. м (на 24,8% выше показателя 2024 года).

Кроме того, Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце августа - начале сентября 2025 года подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год. В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. По "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд куб. м газа в год с проектных 38 млрд куб. м, а также было принято решение по строящемуся "дальневосточному" коридору об увеличении поставок на 2 млрд куб. м, с 10 до 12 млрд куб. м в год.