Минтранс: стоимость ж/д билетов будет больше зависеть от времени покупки и спроса

Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что эта модель будет развиваться

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость пассажирских билетов на поезда в России будет все больше привержена динамическому ценообразованию, то есть зависеть в том числе от спроса и времени покупки. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Если говорить о стоимости билетов для пассажиров, я думаю, что они все больше будут привержены динамическому ценообразованию: цена на билет будет зависеть от спроса и времени покупки, и эта модель будет развиваться", - сказал он.

По словам Никитина, в 2025 году динамическое ценообразование в регулируемом государством сегменте позволило сохранить уровень продаж и повысить доступность билетов в период низкого спроса за счет увеличения стоимости продаж в летний сезон.

"Однако, в отличие от коммерческого сегмента, увеличение цен перевозчиком имеет определенные ограничения и не может быть осуществлено без соразмерного снижения стоимости в период низкого спроса", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 19 января.