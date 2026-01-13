Azur air сообщила о временном сбое в работе контактного центра

Компания порекомендовала уточнять информацию о бронировании и правилах перевозок с помощью онлайн-сервисов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Временный сбой произошел в работе контактного центра авиакомпании Azur air, сообщил перевозчик.

"По не зависящим от Azur air причинам в работе контактного центра авиакомпании произошел временный сбой. Специалисты авиакомпании делают все возможное, чтобы восстановить работу контактного центра как можно скорее", - говорится в сообщении.

Компания рекомендует уточнять информацию о бронировании и правилах перевозок с помощью онлайн-сервисов.