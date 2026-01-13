На нацпроект по обеспечению продбезопасности предусмотрели почти 20 млрд рублей

В перспективе это позволит сформировать системную основу для развития отечественных технологий и подготовки кадров для АПК

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем средств, предусмотренных в 2026 году на реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" за счет федерального бюджета, составляет почти 20 млрд рублей, сообщил Минсельхоз России.

Как напомнили в министерстве, в 2025 году началась реализация национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленного на развитие аграрной науки и технологий, а также создание условий устойчивого роста производства.

"Среди первых результатов - рост самообеспеченности семенами, новые перспективные проекты в сфере генетики, биотехнологий, сельхозмашиностроения и других областях", - рассказали в Минсельхозе.

"В перспективе мероприятия национального проекта позволят сформировать системную основу для развития отечественных технологий и подготовки кадров для АПК и создать долгосрочные условия для укрепления продовольственной безопасности страны. В 2026 году на его реализацию за счет федерального бюджета предусмотрено 19,8 млрд рублей", - добавили в министерстве.

По итогам 2025 года в Госреестр селекционных достижений включены 44 новых сорта и гибрида отечественной селекции, созданных в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства. Среди них картофель, соя, кукуруза, подсолнечник, свекла, рапс и другие сельхозкультуры, разработанные с учетом потребностей аграриев. Кроме того, достигнуты первые результаты в сфере биотехнологий для кормовой, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. В рамках нацпроекта разработаны две технологии производства отечественных добавок - замороженных заквасок для кисломолочной продукции и кормового фермента липазы.

"Это позволит расширить применение российских компонентов в производстве и повысить технологическую независимость отрасли", - отметили в Минсельхозе.

Также в Республике Татарстан стартовала реализация проекта агробиотехнопарка, который будет заниматься научными исследованиями и разработками в области генетики сельхозживотных. В сфере сельхозмашиностроения разработан первый отечественный селекционный комбайн, предназначенный для прямой уборки зерновых, колосовых и зернобобовых культур. Помимо этого, запущен проект по созданию и выводу в серийное производство первого в стране самоходного свеклоуборочного комбайна, рассказали в министерстве.

"Отдельное внимание уделяется подготовке кадров для АПК. По итогам первого года реализации нацпроекта в России создано более 1 тыс. агротехклассов, в которых обучаются порядка 16 тыс. школьников. Параллельно ведется модернизация учебных корпусов и общежитий аграрных вузов, в которых обучаются 34 тыс. студентов", - добавили в Минсельхозе.