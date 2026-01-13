ВБ улучшил прогнозы роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%

Показатель составит 2,7% в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) скорректировал свои прогнозы по росту мировой экономики в 2026 и 2027 годах в сторону улучшения. Об этом говорится в январском докладе международной организации, посвященном перспективам развития мировой экономики.

Как уточняется в документе, рост оценивается в 2025 году в 2,7% (повышение на 0,4 процентного пункта по сравнению с июньскими прогнозами). По данным ВБ, в 2026 году показатель составит 2,6% (повышение на 0,2 п.п.), а в 2027 году - 2,7% (повышение на 0,1 п.п.).

По мнению авторов доклада, "мировая экономика демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось, несмотря на сохраняющуюся напряженность в сфере торговли и неопределенность относительно политических вопросов". Специалисты ВБ отметили, что "рост мировой экономики в следующие два года останется в целом стабильным".

Как уточнили эксперты банка, "показатели роста превысили ожидания, особенно в США".

"Тем не менее, если данные прогнозы оправдаются, 2020-е годы станут худшим десятилетием с точки зрения роста мировой экономики с 1960-х годов", - указывается в документе. В нем констатируется, что "низкие темпы роста увеличивают разрыв в уровне жизни по всему миру".

"В 2026 году в развивающихся странах экономический рост, как ожидается, замедлится с 4,2% в 2025 году до 4%, затем он ускорится до 4,1% в 2027 году по мере ослабления напряженности, связанной с торговлей, стабилизации стоимости сырья, улучшения финансовых условий и укрепления финансовых потоков", - подчеркнули специалисты банка.