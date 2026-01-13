Росавиация: поисково-спасательные работы в РФ обеспечивают 74 самолета и вертолета

Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД для привлечения дополнительных гражданских поисково-спасательных ВС продолжает вести консультации с заинтересованными операторами вертолетов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Поисково-спасательные операции, проводимые на всей территории России, осуществляются 74 самолетами и вертолетами гражданской авиации. Об этом сообщили в Росавиации.

"19 человек в ходе 27 поисково-спасательных операций (работ), проведенных Росавиацией, спасены в 2025 году. Поиск на необходимой части территории страны, во всех 11 часовых поясах, обеспечен поисково-спасательными самолетами и вертолетами гражданской авиации в количестве 74 единиц - их размещение оптимально. Единая система авиационного поиска и спасания РФ полностью выполняет возложенные на нее функции", - отмечается в сообщении.

Наземные группы, беспилотные авиационные системы, другие неспециализированные воздушные суда, как добавили в агентстве, могут привлекаться при необходимости для проведения поисково-спасательных операций (работ).

Кроме того, подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД для привлечения дополнительных гражданских поисково-спасательных ВС продолжает вести консультации с заинтересованными операторами вертолетов. "Предложения на 2026 год индексировались от 13 до 28 процентов в зависимости от локации. Госкорпорация готова пересматривать и эти предложения, но операторам необходимо предоставить калькуляцию затрат - далеко не все претенденты на контракты идут на это", - отметили там.

В федеральном агентстве отметили, что приведенная ранее в статье "Известий" информация о нехватке поисково-спасательных воздушных судов не соответствует действительности. "Публикация содержит некорректные факты. В редакцию издания направлена позиция ведомства, - отметили в Росавиации, - Призываем журналистов к более глубокой проработке таких непростых тем, как авиационный поиск и спасание. Пресс-служба Росавиации готова оказывать представителям медиа консультационную поддержку по любому вопросу".