Хоценко: аэропорт в черте Омска ограничивает развитие 40% территории города

Новый аэропорт Омск-Федоровка планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2028 года

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Действующие ограничения вокруг аэропорта в черте Омска не позволяют развивать порядка 40% территории миллионного города, сообщил журналистам губернатор Виталий Хоценко. Решением проблемы станет строительство в Омском районе аэропорта Омск - Федоровка.

"Сегодня действует седьмая зона - это шумовая зона по требования Росавиации и Роспотребнадзора. Поэтому мы на территории 40% города не можем строить и реконструировать, где требуется разрешение на строительство", - сказал Хоценко.

По его словам, власти даже не могут реконструировать школы, строить новое жилье, заниматься комплексным развитием территории. "По большому счету, город в заложниках у действующего аэропортного комплекса, и будет там, пока мы не выведем аэропорт за город", - подчеркнул губернатор.

Новый аэропорт Омск-Федоровка планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2028 года, первый полет запланирован на 25 декабря того же года. Об этом говорится в проекте комплексного плана транспортного обслуживания населения Омской области на 2026-2030 годы.

В стратегии отмечено, что аэропорт будет возведен в рамках концессионного соглашения сроком на 49 лет. В аэропорту планируется строительство аэродрома гражданской авиации со взлетно-посадочной полосой длиной 3,2 км. Благодаря возведению объекта власти рассчитывают привлечь инвестиции и нарастить объем внешней торговли с азиатскими рынками, привлечь специалистов из дружественных стран. Также аэропорт даст толчок к развитию туризма и упростит логистику путешествий. В 2024 году действующий аэропорт Омск-Центральный обслужил 1,72 млн пассажиров.