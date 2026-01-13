Трамп заявил, что для США торговое соглашение с Канадой и Мексикой не имеет значения

Президент США также выразил уверенность в том, что в Европе Китай берет под контроль автомобильный бизнес

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что наличие торгового соглашения между Канадой, Мексикой и США (USMCA) на данном этапе не имеет значения для американской стороны и не дает ей реальных преимуществ. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Я мог бы [сделать это], - ответил Трамп на вопрос о том, намерен ли он добиваться изменений условий упомянутого соглашения. - Оно очень скоро истекает. И оно может быть, или его может не быть, это не имеет значения". "Думаю, они хотят, чтобы оно было, - добавил президент США, имея в виду Канаду и Мексику. - Мне все равно".

"Я даже не думаю о USMCA, - заверил Трамп, выступая на автомобильном заводе в штате Мичиган. - Я хочу, чтобы у Канады и Мексики хорошо шли дела, но проблема в том, что нам не нужна их продукция. Нам не нужны машины, произведенные в Канаде, нам не нужны машины, произведенные в Мексике. Мы хотим производить их здесь [в США]". "Именно это и происходит, - полагает глава вашингтонской администрации. - Все переезжают сюда: из Канады, из Мексики, из Японии, из Германии, со всего мира. Все приезжают сюда и открывают свои заводы".

По словам Трампа, соглашение USMCA сейчас не дает США "реальных преимуществ". "Для меня это не имеет значения. Канада хотела бы, чтобы оно было, она нуждается в нем. Поскольку нам не нужна продукция Канады", - добавил он.

Президент США также выразил уверенность в том, что "в Европе Китай берет под контроль автомобильный бизнес". "Я бы не сказал, что это приятное заявление, но это так", - добавил американский лидер. Он констатировал, что США ввели пошлины в размере около 100% на автомобили из Китая.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Трампа, который тогда занимал пост 45-го президента США. Он посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году. Он может быть пересмотрен в 2026 году.