В Британии пообещали ввести новые санкции против Ирана

Рестрикции направят на ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах, указала глава МИД Иветт Купер

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Соединенное Королевство введет новые санкции в отношении Ирана на фоне проходящих в стране акций протеста. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Иветт Купер, выступая с заявлением по Ирану в Палате общин британского парламента.

"Я могу подтвердить, что Великобритания внесет законопроект по применению полных и дополнительных санкций и секторальных мер", - сказала Купер.

"Дальнейшие меры будут нацелены на ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах Ирана", - добавила министр.

Купер пообещала, что Великобритания "продолжит работать с ЕС и другими партнерами, чтобы изучить, какие дополнительные меры могут понадобиться сейчас в ответ на события" в исламской республике. Она также сообщила, что с момента прихода лейбористского правительства к власти в июле 2024 года Лондон ввел санкции в отношении 220 физических и юридических лиц в Иране.

13 января посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави был вызван в МИД Соединенного Королевства из-за протестов, проходящих в исламской республике.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что 13 января ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.