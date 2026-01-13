Трамп заявил о вступлении в силу пошлин США для партнеров Ирана

Президент также во время выступления в Экономическом клубе Детройта призвал "иранских патриотов" продолжать протестовать

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские пошлины в размере 25% для стран, являющихся торговыми партнерами Ирана, вступили в силу.

"Я ввел пошлины в отношении всех, кто ведет дела с Ираном. Они как раз вступили в силу сегодня", - сказал американский лидер, выступая в Экономическом клубе Детройта (штат Мичиган). Трамп объявил о введении этих пошлин 12 января. Как он тогда написал в Truth Social, "любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США".

Во время выступления в Экономическом клубе Детройта Трамп также почти полностью повторил другое свое сообщение относительно Ирана, опубликованное в упомянутой соцсети. "Кстати, все иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои учреждения, если возможно, - сказал он. - И запишите имена убийц и мучителей, которые подвергают вас мучениям". Трамп вновь признал, что не располагает точными данными относительно погибших в Иране демонстрантов. Он отметил, что "слышал пять разных вариантов данных" относительно этого. "Одна смерть - это слишком много. Но я слышал гораздо большее число, а потом гораздо меньшее число", - сказал американский лидер. Президент США, обращаясь к участникам беспорядков в Иране, вновь заявил, что "помощь в пути", но не пояснил, что имеет в виду.