Сбер рассказал, людям с какими именами чаще всего звонили мошенники в 2025 году

Злоумышленники активнее всего пытались дозвониться до Александров и Елен, следует из анализа данных сервиса "Определитель номера"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Телефонные мошенники в 2025 году чаще всего пытались дозваниваться Александрам и Еленам, а также россиянам, родившимся под знаками Близнецов, Льва и Рака. Такие данные приводит Сбер, проанализировав миллиард звонков через сервис "Определитель номера" (материалы есть у ТАСС).

Отмечается, что "Определитель номера" стал одним из самых востребованных сервисов безопасности. На основе данных решения удалось выяснить, кому в 2025 году мошенники звонили чаще. Среди мужчин больше всего звонков получили Александры (8,13%), Сергеи (6,49%) и Андреи (4,87%). Среди женщин - Елены (5,87%), Татьяны (5,37%) и Натальи (5,12%).

По знакам зодиака в группе риска чаще всего оказывались Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Самый активный месяц для мошенников - сентябрь, а самый спокойный - январь.

В топ-3 самых востребованных сервисов безопасности у россиян помимо определителя номера и антвируса также вошло решение "Куда привязаны счета и карты", которое покажет, какие магазины и подписки списывают деньги. Сервисы безопасности бесплатны и доступны в приложении "Сбербанк онлайн".