В ЦБ объяснили, почему нельзя запретить МФО

Глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков отметил, что услуги микрофинансовых организаций востребованы среди населения

Редакция сайта ТАСС

Здание Центрального Банка РФ © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков заявил в интервью ТАСС, что услуги микрофинансовых организаций (МФО) востребованы среди россиян и позволяют им получить заем быстро, поэтому запретить МФО нельзя.

"Запрет МФО - это не выход. Сейчас заемщиками МФО являются около 15 млн граждан. Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг", - сказал он.

Кроме того, Кочетков отметил, что МФО - это не только короткие займы "до зарплаты", но также и POS-кредитование и займы на крупные покупки. При этом сегмент развивается очень активно. Поэтому, как считает Кочетков, запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на этом рынке.

Ранее в Госдуме обсуждался вопрос полного запрета МФО и создание системы государственного микрокредитования.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 10:00 по мск.