Минтранс: власти не рассматривают льготы и средства ФНБ для поддержки РЖД

При этом изучаются "небольшие тарифные решения", отметил глава ведомства Андрей Никитин

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти изучают возможность небольших тарифных решений, определенные переносы по платежам страховых взносов в качестве поддержки РЖД. Льготы или задействование средств Фонда национального благосостояния не рассматриваются, заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Небольшие тарифные решения, определенные переносы по платежам страховых взносов, например, но не льготы. Возможность задействования средств Фонда национального благосостояния не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос, какие меры поддержки компании обсуждаются.

Министр добавил, что РЖД "предстоит большая работа с банками по кредитной нагрузке".

Ранее совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу холдинга на 2026 год в объеме 713,6 млрд рублей (в 2025 году - 890,9 млрд рублей). Основная часть средств - 531,4 млрд рублей - будет направлена на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок, в том числе 288 млрд рублей - на проведение капитальных ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. При этом на приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей. Компания закупит до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

Инвестиционная программа и финансовый план РЖД на 2026 год позволят сохранить стабильное состояние компании, заявляла первый замминистра финансов России Ирина Окладникова.

