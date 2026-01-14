Эксперт Чжу Юнбяо: пошлины за сотрудничество с Ираном навредят самим США

Действия Вашингтона подрывают "основу роста глобальной экономики", а также отрицательно сказываются на их международном имидже

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Американские тарифы за сотрудничество с Ираном приведут к негативным последствиям и потрясениям в самих Соединенных Штатах. Об этом заявил исполнительный директор Центра исследований инициативы "Один пояс - один путь" при Ланьчжоуском университете (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо.

"Мировая экономика демонстрирует и без того вялый экономический рост, на который к тому же влияют различные геополитические конфликты и неопределенность в политике США, - приводит слова эксперта газета Global Times. - Продолжая вводить тарифные меры, Соединенные Штаты подрывают основу роста глобальной экономики, что не только оборачивается для нее многочисленными негативными последствиями, но и вызывает потрясения в самих США".

Как считает Чжу Юнбяо, тарифные меры Вашингтона могут еще больше усугубить экономический кризис в Иране, ослабить его внешние связи, оказать косвенный негативный эффект на систему госуправления исламской республики. Кроме того, эксперт полагает, что эти пошлины вызовут колебания цен на энергоносители, негативно повлияют на американских союзников, увеличат экономические издержки стран Евросоюза.

Чжу Юнбяо также отметил, что США в очередной раз открыто злоупотребляют властью и это опять отрицательно повлияет на их международный имидж.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Тегераном. Это произошло после волны протестов в исламской республике, которая возложила ответственность на Соединенные Штаты и Израиль за организацию беспорядков. Глава Белого дома не исключил, что применит силу против Тегерана. Как подчеркнула ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин против вмешательства во внутреннюю политику Ирана и будет решительно защищать свои интересы в случае применения указанных тарифов в отношении Китая.