"Известия": Минфин предложил заморозить срок давности по налоговым преступлениям

Согласно инициативе, течение срока давности будет приостанавливаться с момента предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ подготовило проект постановления, предусматривающий заморозку срока давности по налоговым преступлениям. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно инициативе, течение срока давности будет приостанавливаться с момента предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновляться отсчет будет после направления материалов налоговых органов в следственные органы.

В пояснительной записке Минфина отмечается, что в 2023 году Федеральная налоговая служба направила в Следственный комитет 3,2 тыс. материалов по итогам налоговых проверок. При этом примерно по каждому пятому случаю срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, в результате чего преступления остались безнаказанными. Общий объем ущерба бюджету составил 20,2 млрд рублей.

В министерстве указали, что от момента совершения преступления до передачи материалов в следственные органы может проходить до пяти лет и более. По мнению Минфина, действующий порядок позволяет недобросовестным налогоплательщикам использовать отсрочки не для погашения задолженности, а для затягивания сроков давности. "Известия" направили запрос в ведомство.