Более 40% опрошенных россиян тратят на старый Новый год до 5 тыс. рублей

Как указано в исследовании компании ЮMoney и аналитического ресурса "Чек индекс", в 2026 году перед праздником вырос спрос на мандарины, игристое вино, красную икру и конфеты в коробках

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 40% опрошенных россиян тратят на празднование старого Нового года от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом говорится в совместном исследовании финтех-компании ЮMoney и аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (текст есть у ТАСС).

"Основной бюджет на празднование у большинства (44%) составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, что говорит о рациональном подходе к тратам после основных новогодних каникул", - сказано в исследовании.

По данным "Чек индекса", в 2026 году перед старым Новым годом вырос спрос на мандарины, игристое вино, красную икру и конфеты в коробках. Так, с 5 по 12 января 2026 года покупок мандаринов стало больше на 11%, чем за тот же период 2025 года, а средний чек снизился на 13% и составил 178 рублей за 1 кг.

Число покупок игристого вина за указанный период выросло на 9% год к году, а средний чек составил 577 рублей (+7%). Число покупок красной икры повысилось на 15%, при этом средняя цена стала на 8% ниже и достигла 9 202 рублей за 1 кг. Количество покупок конфет в коробках увеличилось на 6% год к году, средний чек составил 698 рублей (+8%), поделились аналитики.

По результатам опроса, 61% россиян празднуют старый Новый год ежегодно, 9% - делают это иногда, а 30% никогда не отмечают этот праздник. Большинство респондентов (55%) проводят этот вечер в кругу семьи, 15% - с друзьями, а 13% - со своей второй половинкой. Некоторые встречают старый Новый год наедине с собой (11%) или с домашними животными (6%).

Опрос проводился в январе 2026 года среди более 1,5 тыс. пользователей ЮMoney.