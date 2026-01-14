В ЦБ сообщили о постепенном охлаждении рынка МФО

В 2026 году ожидается сохранение этой тенденции, рассказал директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Рынок микрофинансовых организаций начал постепенно охлаждаться в 2025 году, в Банке России ожидают продолжения этого тренда в 2026 году. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

"Мы видим, что рынок уже начал готовиться к работе в новой регуляторной среде. Рынок займов постепенно охлаждается. В этом году мы ожидаем продолжения этого тренда", - сказал он.

Также Кочетков отметил, что с 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний вступит в силу обязанность при заключении договора в онлайн-формате идентифицировать заемщиков с использованием Единой биометрической системы, что может серьезно повлиять на доступность услуг для граждан.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 10:00 мск.